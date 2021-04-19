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Российский кардиолог раскрыл опасность кофе для некоторых людей

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Фото: Globallookpress.com

Людям с пониженным давлением не рекомендуется часто употреблять кофе и другие стимуляторы, так как это может быть опасно для здоровья. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, большое количество кофе, кофеиносодержащие препараты, различные препараты адаптогена, вроде женьшеня и элеутерококка, способствуют нормализации давления. При этом если употреблять их регулярно, то это приведет к истощению организма, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Врач рекомендовал гипотоникам пить больше воды маленькими порциями в течение дня. Если давление резко снизилось, необходимо обратиться за медицинской помощью, так как такое недомогание может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем и мозгом, например, инфаркте миокарда.

«До приезда скорой при падении давления необходимо уложить пациента и приподнять ножной конец — ноги должны быть приподняты, чтобы был больший доступ крови к головному мозгу. Можно дать небольшое количество жидкости, ни в коем случае не давать нитроглицерин», — отметил Иванов.

Ранее диетолог Елена Кален назвала кофе опасным для организма, потому что чрезмерное его употребление приводит к заболеваниям печени и преждевременному старению.

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