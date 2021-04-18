Диетологи назвали опасные для употребления на голодный желудок продукты. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на исследование российских ученых.

Привычка пить воду по утрам считается полезной, однако, по мнению экспертов, может привести даже к раку. Это объяснили температурой. Холодную воду натощак не рекомендуют пить людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы. Вода с температурой выше 65 градусов, если пить ее регулярно, повреждает слизистую, а частые ожоги провоцируют появление аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

Кофе, по словам ученых, стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, а также раздражает слизистую желудка, что вызывает тошноту и изжогу. У людей с синдромом раздраженного кишечника кофе может ухудшить его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройства пищеварения и повышенное газообразование.

Отмечается, что мясо, как и любые животные белки, тратит много энергии организма на переваривание. Хлебобулочные и мучные изделия также не советуют есть натощак. Диетологи называют эти продукты «прямой дорогой к ожирению». Они также вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.

На голодный желудок не рекомендуется пить соки, так как они являются выжимкой, лишенной клетчатки, — это может сильно ударить по поджелудочной железе. Кроме того, оголодавший организм воспринимает этот напиток как еду и начинает продуцировать значительное количество инсулина.

В кислых фруктах и ягодах содержатся многочисленные кислоты, которые могут быть вредны для употребления натощак. При попадании в пустой желудок они могут вызвать изжогу и привести к аллергии, язве или гастриту. Диетологи не стали рассматривать отдельные виды овощей, так как, по их мнению, вред найдется практически в каждом, если есть их на голодный желудок.

Кисломолочные продукты натощак названы не сильно вредными, но бесполезными. Утром после сна в человеческом желудке высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лактобифидобактерии, которые содержатся в кисломолочных продуктах.