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07:35, 31 июля 2026Экономика

Стало известно о возможной продаже бизнеса Tesla в Китае

WSJ: Tesla может продать свой бизнес в Китае или вывести его в отдельную структуру
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американский производитель электромобилей Tesla может продать свой бизнес в Китае или вывести его в отдельную структуру. Об этом со ссылкой на источники стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Причина продажи китайского подразделения — подготовка к слиянию Tesla с компанией SpaceX. Последняя является крупным подрядчиком Пентагона, что накладывает значительные ограничения на ее работу. В случае слияния выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.

По словам людей, знакомых с планами, в последние годы Маск распорядился организовать работу в Tesla таким образом, чтобы между ее подразделениями в США и Китае не было связи. Он хотел быть уверенным, что в случае геополитических разногласий между двумя странами хотя бы американская половина Tesla продолжит работать.

По данным The Times, возможная зарплата Илона Маска в Tesla за 2025 год может оказаться двенадцатизначной, составив до 158 миллиардов долларов. Речь идет о транше в рамках компенсационного соглашения с компанией, по которому акционеры согласились на выплату потребованного самым богатым человеком мира триллиона долларов.

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