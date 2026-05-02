16:13, 2 мая 2026

Tesla раскрыла двенадцатизначную зарплату Маска

Times: Tesla может выплатить Маску за 2025 год $158 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Возможная зарплата Илона Маска в Tesla за 2025 год может оказаться двенадцатизначной, составив до 158 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на регуляторную отчетность организации пишет The Times.

Речь идет о транше в рамках компенсационного соглашения с компанией, по которому акционеры согласились на выплату потребованного самым богатым человеком мира триллиона долларов.

При этом фактическая сумма зависит от выполнения целевых показателей — для получения первой части вознаграждения необходимо увеличить капитализацию возглавляемой Маском Tesla c 1,2 до 2 триллионов долларов, а для полного пакета — до 8,5 триллиона, обеспечив массовое производство роботов и беспилотных такси.

О беспрецедентном мотивационном пакете на триллион стало известно прошлой осенью. До этого Tesla одобрила предоставление главе компании пакета из 96 миллионов акций, который на август 2025 года оценивался примерно в 29 миллиардов долларов. Маск получит его в случае, если проработает в компании еще два года.

Ранее суд Делавэра аннулировал вознаграждение Маска на вдвое большую сумму, которую топ-менеджер обещал направить на финансирование межпланетных путешествий.

    Последние новости

    Фицо сделал заявление после разговора с Зеленским

    Tesla раскрыла двенадцатизначную зарплату Маска

    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев войной против Ирана

    В России разрешили создать еще одну игорную зону

    Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

    Македонцы начали помогать украинцам

    В стране НАТО признали продолжающийся распад альянса

    Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

    На Урале объявили режим беспилотной опасности

    Русскоязычных украинцев назвали лохами и селюками

    Все новости
