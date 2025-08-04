Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 4 августа 2025Экономика

Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

Tesla одобрила передачу Маску акций на $29 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Patrick Pleul / Pool via Reuters

Tesla одобрила предоставление главе компании Илону Маску вознаграждения пакета из 96 миллионов акций, оцениваемого сейчас примерно в 29 миллиардов долларов. Как сообщает «Интерфакс», эти деньги самый богатый человек планеты получит если проработает ближайшие два года в качестве CEO компании или исполнительного должностного лица.

Маск грозился уйти из Tesla, поскольку без 25 процентов акций (сейчас у него 13 процентов) не сможет противостоять активистам и обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

В прошлом году суд Делавэра аннулировал вознаграждение Маска, одобренное советом директоров Tesla в 2018-м. «Непостижимую», как следует из решения суда, сумму в почти 56 миллиардов долларов топ-менеджер обещал направить на финансирование межпланетных путешествий.

Сейчас Маск оспаривает этот отказ. В случае, если ему удастся добиться успеха на этом пути, новое вознаграждение станет недействительным.

После того, как Маск увлекся политикой и лично принял участие в президентской предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа, во многом обеспечив его успех, Tesla стала сильно терять в стоимости. На фоне этого миллиардеру пришлось даже убеждать сотрудников не продавать акции из-за трудностей. Одного упоминания возможного ухода Маска из госструктур оказалось достаточно, чтобы бумаги производители электромобилей перешли к росту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    Москвичам пообещали лужи по пояс

    Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

    Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

    Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

    Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

    Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

    Дочь Стива Джобса показала фото в свадебном платье

    «У меня не хватит слов описать». Михалков рассказал о реакции Алиева на звонок Путина во время обеда

    В «Зените» высказались о штрафе за оскорбительную кричалку про клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости