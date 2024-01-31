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13:56, 31 января 2024Экономика

Маску заблокировали выплату «непостижимой» суммы для межпланетных путешествий

Суд в США заблокировал выплату Илону Маску бонуса в $55,8 миллиарда

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Суд штата Делавэр заблокировал выплату бонуса Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов, предусмотренную договором с компанией Tesla, гендиректором которой он является. Об этом пишет Reuters.

В ходе судебного разбирательства в ноябре 2022 года Маск утверждал, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий, напоминает агентство. Сейчас судья Каталин Маккормик в своем 201-страничном заключении назвала указанную сумму «непостижимой» и сочла, что выплачивать ее было бы несправедливо по отношению к акционерам.

Она также указала, что соглашение, на основании которого должна была быть произведена выплата, было принято с подачи членов совета директоров, которые были лично чем-то обязаны Маску, поддерживали с ним тесные связи и не имели достаточной независимости во мнениях. «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр», — прокомментировал гендиректор Tesla решение суда в своем аккаунте в соцсети X.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты, привязав свое вознаграждение к достижению компанией ключевых показателей. По договоренности с советом директоров в течение 10 лет он может рассчитывать на получение опционов на пакеты акций, эквивалентные одному проценту всех находящихся в обращении бумаг. Опционы дают бизнесмену право купить акции Tesla по зафиксированной в контракте цене 70,01 доллара за штуку.

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      Дмитрий Воронин
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