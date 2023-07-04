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12:14, 4 июля 2023Экономика

Маск за сутки разбогател на миллиарды долларов

Forbes: состояние Илона Маска увеличилось на 11,7 млрд долларов на фоне роста акций Tesla

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Состояние Илона Маска за сутки увеличилось на 11,7 миллиарда долларов, до 249,4 миллиарда. Бизнесмен лидирует в списке богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание.

Столь стремительно Маск разбогател в связи с подорожанием акций производителя электрокаров Tesla, прибавивших 6,9 процента, до почти 280 долларов за штуку. Произошло это на фоне более значительных, чем ожидалось, поставок и производства электромобилей во втором квартале. О статистике компания отчиталась накануне.

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В 2018 году Маск, являющийся гендиректором Tesla, отказался от зарплаты, привязав свое вознаграждение к достижению компанией ключевых показателей. По договоренности с советом директоров в течение 10 лет Маск может рассчитывать на получение опционов на пакеты акций, эквивалентные одному проценту всех находящихся в обращении бумаг. Опционы дают Маску право купить акции Tesla по зафиксированной в контракте цене 70,01 доллара за штуку. За первые шесть месяцев 2023 года их стоимость выросла более чем вдвое, но все еще остается существенно ниже пика ноября 2021 года, когда за каждую давали более 400 долларов.

Состояние Илона Маска регулярно колеблется вместе со стоимостью акций Tesla. Так, в начале апреля сообщалось, что он обеднел за неделю на 14,5 миллиарда долларов на фоне опасений инвесторов по поводу прибыльности Tesla. Акции производителя электрокаров за тот же период потеряли 10,8 процента.

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    Дмитрий Воронин
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