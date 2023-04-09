Илон Маск обеднел на миллиарды долларов

Forbes: глава Tesla Илон Маск за неделю обеднел на 14,5 миллиарда долларов

Глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск за неделю обеднел на 14,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает американский Forbes.

По подсчетам издания, состояние бизнесмена теперь составляет 187,9 миллиарда долларов. Его капитал сократился на фоне опасений инвесторов по поводу прибыльности Tesla. Тем не менее Маск удерживает звание богатейшего американского предпринимателя и второго богатейшего человека в мире.

За прошедшую неделю бумаги Tesla потеряли в цене 10,8 процента. Так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя. В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика. Это необычная ситуация для компании, которая ранее не испытывала низкий спрос на продукцию, отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что Москва вошла в тройку городов мира по совокупному состоянию проживающих в ней миллиардеров. Также российская столица заняла шестое место в рейтинге по числу граждан с девятизначным капиталом, которые проживают в городе.