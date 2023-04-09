Forbes: Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами

Один российский город, Москва, занял шестое место в мировом рейтинге Forbes по количеству проживающих в нем миллиардеров, а также вошел в тройку по их совокупному состоянию. Об этом говорится в исследовании американского журнала.

По данным издания, несмотря на западные санкции и продолжающуюся спецоперацию на Украине, в 2023 году столица России поднялась с седьмого на шестое место по числу живущих в городе миллиардеров. Так, в Москве проживает 61 человек с миллиардным капиталом.

Отмечается, что общее состояние самых богатых жителей столицы журнал оценил в 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда больше, чем в 2022 году. По такому показателю Москву опережают только Нью-Йорк (617 миллиардов долларов) и Париж (409 миллиардов долларов).

Ранее в марте россиянам назвали регионы страны с самыми высокими зарплатами в провинции. Так, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.