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17:48, 9 апреля 2023Экономика

Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами

Forbes: Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами

Фото: Yura Timoshenko / Unsplash

Один российский город, Москва, занял шестое место в мировом рейтинге Forbes по количеству проживающих в нем миллиардеров, а также вошел в тройку по их совокупному состоянию. Об этом говорится в исследовании американского журнала.

По данным издания, несмотря на западные санкции и продолжающуюся спецоперацию на Украине, в 2023 году столица России поднялась с седьмого на шестое место по числу живущих в городе миллиардеров. Так, в Москве проживает 61 человек с миллиардным капиталом.

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Отмечается, что общее состояние самых богатых жителей столицы журнал оценил в 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда больше, чем в 2022 году. По такому показателю Москву опережают только Нью-Йорк (617 миллиардов долларов) и Париж (409 миллиардов долларов).

Ранее в марте россиянам назвали регионы страны с самыми высокими зарплатами в провинции. Так, лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

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Фариза Бацазова
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