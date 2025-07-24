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15:30, 24 июля 2025Экономика

Компания Маска собралась зарабатывать миллиарды на вживлении чипов в мозг

Bloomberg: Neuralink будет зарабатывать $1 млрд в год на вживлении чипов в мозг
Дмитрий Воронин

Фото: Francis Chung - Pool via CNP / Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся имплантацией мозга, собирается к 2031 году открыть пять крупных клиник и ежегодно вживлять свои чипы 20 тысячам человек, получая за это не менее миллиарда долларов дохода. Об этом со ссылкой на документы, с которым удалось ознакомиться журналистам, пишет Bloomberg.

Отмечается, что к 2029 году компания, в частности, рассчитывает получить одобрение регулирующих органов США на свое устройство Telepathy, запатентованное прошедшей весной.

Бизнес, разрабатывающий интерфейсы «мозг-компьютер», такие как Neuralink, в последние годы привлек в США значительные инвестиции, но регулирующие органы страны пока не одобрили ни одно такое устройство для постоянного использования на людях, поскольку работа над сбором данных об их безопасности и эффективности продолжается.

Сам Маск, напоминает агентство, с одной стороны достиг ряда важных результатов с Neuralink, с другой — «известен тем, что преувеличивает скорость достижения технологических достижений». В частности, в 2015 году он говорил, что автомобили Tesla уже через три года будут управляться автоматически.

В рамках клинических испытаний парализованные пациенты используют устройства Neuralink для управления компьютерами, что позволяло им пользоваться интернетом, играть в игры и редактировать видео, говорится в публикации

В апреле сообщалось, что компания впервые установила мозговой имплант практически полностью парализованному пациенту с боковым амиотрофическим склерозом, который с помощью импланта сможет набирать на своем компьютере текст, синтезирующийся в речь.

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