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09:01, 28 апреля 2025Наука и техника

Илон Маск чипировал первого в мире человека с БАС

Чип Neuralink впервые установили пациенту с боковым амиотрофическим склерозом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Компания Neuralink впервые установила мозговой имплант пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Об этом в своем X заявил глава фирмы Илон Маск.

Третьим человеком в мире с чипом Neuralink оказался житель Аризоны (США) Брэдфорд Смит. Смит практически полностью парализован, но с помощью импланта он может набирать текст на своем компьютере, который синтезируется в речь.

«Я первый в мире чипированный с БАС. И первый неговорящий», — написал в своем X мужчина. Маск в свою очередь через соцсети призвал пользователей задавать Смиту вопросы.

Согласно записям в X Брэдфорда Смита, его жизнь тяжела, но он счастлив, что «сейчас все хорошо». С помощью импланта, который позволяет набирать текст, Смит рассказал, что его тело практически полностью парализовано, за исключение уголков рта и глаз. Также мужчина зависит от аппарата искусственной вентиляции легких, который поддерживает жизненные функции.

Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, связанное с поражением двигательных нейронов. БАС считается редким заболеванием.

В конце апреля Илон Маск заявил, что в течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. По словам предпринимателя, его компания Neuralink уже использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани человеческого мозга.

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