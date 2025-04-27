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23:49, 27 апреля 2025Наука и техника

Маск раскрыл сроки замены людей на роботов-хирургов

Илон Маск: Роботы-хирурги могут заменить людей в течение 5 лет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В течение ближайших пяти лет роботы-хирурги смогут заменить людей. Такие сроки раскрыл американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал Маск.

Он отметил, что компания Neuralink использовала робота-хирурга для введения электродов в ткани человеческого мозга. Миллиардер подчеркнул, что человеку не хватит скорости и точности для выполнения подобной задачи.

Ранее сообщалось, что американец Нолан Арбо, оказавшийся первым чипированным Neuralink пациентом, рассказал, что возобновил обучение и нашел работу.

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