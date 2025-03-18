Трейдеры нажились на падении акций Tesla

Financial Times: Шортселлеры заработали $16,2 млрд на падении акций Tesla

Так называемые шортселлеры — трейдеры, которые, полагая, что стоимость ценных бумаг упадет, продают их по высокой цене, затем выкупая по более низой — нажились на снижении акций Tesla, капитализация которой упала за последние три месяца на 700 миллиардов. Об этом со ссылкой на аналитическую платформу S3 Partners пишет Financial Times (FT).

Сыгравшие на падении акций производителя электрокаров заработали на коротких позициях по ним 16,2 миллиарда долларов, отмечается в материалах. Сам владелец Tesla Илон Маск, с чьей политической активностью во многом связаны как недавний резкий рост, так и дальнейшее снижение стоимости бумаг потерял уже более 100 миллиардов долларов, причем, например, неделю назад он в один из дней лишился сразу 30 миллиардов. С тех пор акции Tesla даже несколько выросли в цене — с 222,15 до 238,01 доллара за бумагу.

«Tesla была сильным брендом, но Маск полностью разрушил его», — цитирует FT управляющего партнера хедж-фонда Clean Energy Transition Пера Лекандера, который, по его словам, уже несколько лет играет на понижении акций бумаг возглавляемой лидирующим в списке супермиллиардеров предпринимателем.

Тем временем капитализация главного конкурента Tesla — китайского автопроизводителя BYD — рекордно выросла после того, как компания представила ультабыструю зарядку Super e-Platform для электромобилей. Его основатель Ван Чуаньфу заверил, что пяти минут использования приспособления будет достаточно для передвижения на расстояние 400 километров.

