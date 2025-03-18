Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 18 марта 2025Экономика

Трейдеры нажились на падении акций Tesla

Financial Times: Шортселлеры заработали $16,2 млрд на падении акций Tesla
Дмитрий Воронин

Фото: Thomas Peter / Reuters

Так называемые шортселлеры — трейдеры, которые, полагая, что стоимость ценных бумаг упадет, продают их по высокой цене, затем выкупая по более низой — нажились на снижении акций Tesla, капитализация которой упала за последние три месяца на 700 миллиардов. Об этом со ссылкой на аналитическую платформу S3 Partners пишет Financial Times (FT).

Сыгравшие на падении акций производителя электрокаров заработали на коротких позициях по ним 16,2 миллиарда долларов, отмечается в материалах. Сам владелец Tesla Илон Маск, с чьей политической активностью во многом связаны как недавний резкий рост, так и дальнейшее снижение стоимости бумаг потерял уже более 100 миллиардов долларов, причем, например, неделю назад он в один из дней лишился сразу 30 миллиардов. С тех пор акции Tesla даже несколько выросли в цене — с 222,15 до 238,01 доллара за бумагу.

«Tesla была сильным брендом, но Маск полностью разрушил его», — цитирует FT управляющего партнера хедж-фонда Clean Energy Transition Пера Лекандера, который, по его словам, уже несколько лет играет на понижении акций бумаг возглавляемой лидирующим в списке супермиллиардеров предпринимателем.

Тем временем капитализация главного конкурента Tesla — китайского автопроизводителя BYD — рекордно выросла после того, как компания представила ультабыструю зарядку Super e-Platform для электромобилей. Его основатель Ван Чуаньфу заверил, что пяти минут использования приспособления будет достаточно для передвижения на расстояние 400 километров.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше