Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

WSJ: Маск возглавил рейтинг ультрабогачей, значительно превзойдя Безоса и Арно

Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США, глава Tesla Илон Маск возглавил рейтинг ультрабогачей с состоянием более 50 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

Как отмечается в материале, сейчас в список таких супермиллиардеров входят 24 человека с совокупным состоянием в 3,3 триллиона долларов. Маск лидирует в нем с 419,4 миллиарда долларов, обходя включенных в топ-3 основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса (263,8 миллиарда) и владельца люксового гиганта LVMH Бернара Арно (238,9 миллиарда).

Две трети — 16 из 24 — супермиллиардеров владеют состоянием, превышающим 100 миллиардов долларов, причем в отличие от прежних эпох капитализма, когда ключевые богачи были промышленниками, сейчас большинство из них заработали свой капитал в технологической сфере, указывает WSJ.

После того как благодаря росту стоимости акций Tesla Маск с лихвой окупил вложенные в поддержку Дональда Трампа средства, журналисты предположили, что бизнесмен, получивший должность в администрации республиканца, может стать новым олигархом. Сам он активно комментирует политическую ситуацию в других странах мира, а также, например, высказывается о проблеме госдолга США, предупреждая об опасности обесценивания доллара.

Ранее стало известно, что совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло в 2024 году на два триллиона долларов, причем богатеть они стали значительно быстрее.

