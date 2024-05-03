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20:59, 3 мая 2024Экономика

Маск предупредил об обесценивании доллара

Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга США

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о предстоящем обесценивании доллара, которое произойдет, если не удастся решить проблему госдолга США. С таким заявлением он выступил на своей странице в принадлежащей ему соцсети X.

«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — написал миллиардер.

Опасения по поводу ситуации с американским госдолгом, достигшим уже 34 триллионов долларов, в последнее время регулярно высказывают различные эксперты и экономисты. Вашингтон призывают замедлить темпы заимствований, которые будут увеличиваться на триллион каждые 100 дней. По словам экономиста Леса Рубина, увеличение задолженности провоцирует рост инфляции и снижение уровня жизни, а ее текущий размер ставит под вопрос возможность выплачивать по ней проценты в дальнейшем.

В 2023 году уровень госдолга США составлял 122,1 процента ВВП, а к 2029-му, по прогнозу аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), показатель достигнет 133,9 процента. Также с ситуацией вокруг американского госдолга и снижением доверия к доллару связывают высокий спрос мировых центральных банков на золото, разгоняющий рост цен на этот драгметалл.

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      Дмитрий Воронин
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