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10:32, 31 июля 2026 (обновлено: 10:40, 31 июля 2026)Мир

В Польше захотели отставки Туска из-за Украины

Do Rzeczy: Туск должен уйти в отставку из-за передачи оружия Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше потребовали отставки премьер-министра страны Дональда Туска из-за его намерений передать оружие Украине и тем самым «разоружить» Варшаву. Об этом рассказал депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслав Чарнек, его слова приводит издание Do Rzeczy.

«Если премьер-министр говорит: разоружиться, отдать все Украине, забывая, что есть еще Беларусь, есть еще Кенигсбергский район, что угроза со стороны России может исходить не только из Украины, это значит, что мы имеем дело с безумцем, который вредит безопасности Польши, и это совершенно очевидно», — заявил Чарнек.

По мнению депутата, самая современная техника, включая ракеты Patriot, должна оставаться на территории Польши и служить в интересах национальной безопасности республики, а не третьих стран.

Ранее Дональд Туск пообещал рассмотреть поставки ракет для систем Patriot Украине после инцидента с падением воздушного объекта в Люблинском воеводстве.

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