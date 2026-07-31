Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 31 июля 2026 (обновлено: 11:16, 31 июля 2026)Силовые структуры

Развод бывшего российского судьи вызвал подозрения

Глава ВС Краснов поручил передать ГП материалы для иска против экс-судьи из Новороссийска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска бывшему судье Октябрьского районного суда Новороссийска Манолиса Керасова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Основанием для проверки стали выявленные у экс-судьи и его родственников расходы, не соответствующие задекларированным доходам. Кроме того, подозрения вызвал развод Керасова. По данным ВС, установлено фиктивное расторжение им брака с целью сокрытия активов. Также выяснилось, что у его родственников имеется иностранное гражданство.

Ранее Краснов дал аналогичное поручение в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский заявил о потерях Украины на поле боя
    Виктория Лопырева в прозрачной юбке прогулялась по Барселоне
    В России объяснили удар по Одессе
    Обстановка на горящем складе DNS во Владивостоке изменилась
    Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Татарстану
    Развод бывшего российского судьи вызвал подозрения
    Уровень воды в российской реке поднялся до небывалого значения
    ФИФА обвинила журналистов в срыве консультаций по продаже прав на ЧМ
    Обманувший певицу Долину ушел на СВО
    В Китае нашли двойника Илона Маска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok