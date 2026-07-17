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Силовые структуры
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11:36, 17 июля 2026Силовые структуры

Завышенные доходы семей председателей российских судов привели к искам

Российские судьи Шилов и Пыленко заинтересовали прокуратуру завышенными доходами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении двух высокопоставленных судей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда страны.

По информации суда, речь идет об исполняющем обязанности председателя Самарского областного суда Александре Шилове и председателе Тульского областного суда в отставке Игоре Пыленко. Основанием для подачи исков стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствовали доходам.

Отмечается, что также были установлены факты использования судьями служебного положения для личного обогащения.

Ранее судью из Югры Татьяну Ушакову лишили статуса и полномочий за нарушение дисциплины и фальсификацию документов.

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