Завышенные доходы семей председателей российских судов привели к искам

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении двух высокопоставленных судей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда страны.
По информации суда, речь идет об исполняющем обязанности председателя Самарского областного суда Александре Шилове и председателе Тульского областного суда в отставке Игоре Пыленко. Основанием для подачи исков стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствовали доходам.
Отмечается, что также были установлены факты использования судьями служебного положения для личного обогащения.
Ранее судью из Югры Татьяну Ушакову лишили статуса и полномочий за нарушение дисциплины и фальсификацию документов.