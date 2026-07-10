Российскую судью лишили полномочий из-за проблем с дисциплиной

Судью из Югры лишили полномочий за нарушение дисциплины

Судью из Югры Татьяну Ушакову лишили статуса и полномочий за нарушение дисциплины и фальсификацию документов. Об этом в Telegram-канале сообщает Верховный суд России.

Проблемы у Ушаковой начались после проверки, которая установила, что судья подписала протокол заседания с заведомо недостоверными сведениями несмотря на отсутствие в этот день на рабочем месте.

Региональная квалификационная коллегия после ранее вынесенного предупреждения привлекла судью к исключительной мере ответственности. Ушакова с решением коллегии не согласна — по ее словам, у нее была уважительная причина не присутствовать на работе. Она обратилась в Верховный суд, который поддержал решение коллегии.

Ранее «пляжную судью», вершившую правосудие из шезлонга в Сочи, лишили гарантий личной неприкосновенности и материального содержания.