Вершившую правосудие из шезлонга российскую судью лишили гарантий неприкосновенности

Mash: Выносившую приговоры с отдыха в Сочи судью лишили гарантий неприкосновенности

«Пляжную судью», вершившую правосудие из шезлонга в Сочи, лишили гарантий личной неприкосновенности и материального содержания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В суде выяснилось, что Елена Д. работала и выносила приговоры на отдыхе в Краснодарском крае. Более того, по отдельным протоколам часы заседаний накладывались друг на друга. Экс-судья попыталась объяснить это техническими неполадками, однако участники процессов заявили, что им предлагали писать заявления о рассмотрении дела в отсутствие судьи.

После произошедшего российскую судью отправили в отставку. В этом случае по закону ей полагались гарантии личной неприкосновенности и пенсия в размере 80-85 процентов от зарплаты. Но Елену лишили этих благ. В ближайшее время в ее отношении могут завести уголовное дело, по которому ей будет грозить до четырех лет лишения свободы.

В апреле «пляжную судью» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Женщину признали виновной в вынесении заведомо неправосудных решений.