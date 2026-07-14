Возможной причиной будущей отставки главы МО Украины назвали слишком высокий рейтинг

Офицер ВСУ Лапин: Главу МО Украины могут отправить в отставку из-за высокого рейтинга

В ближайшее время министра обороны Украины Михаила Федорова могут отправить в отставку из-за его слишком высокого рейтинга, который угрожает рейтингу президента страны Владимира Зеленского. С такой точкой зрения выступил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин в эфире канала «Киев24».

Однако, по мнению Лапина, для отставки действующего главы военного ведомства есть и другие причины. В частности, у Федорова существует конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. «Сырский был, есть и будет, а вот где будет Федоров, мы пока что не знаем», — сказал эксперт.

По его словам, Федорова могут снять с должности и из-за того, что он «залез в оборонные закупки, фактически не рассмотреть очень много разных схем». Лапин также допустил, что ведомство возглавит нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. Тогда, по мнению Лапина, вся деятельность МО Украины сведется к вопросам мобилизации.

Ранее издание Economist сообщало, что Федоров пытался добиться отставки Сырского, но не смог заручиться поддержкой Зеленского в этом вопросе.