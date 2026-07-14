Министр обороны Украины пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского

Economist: Глава Минобороны Украины Федоров пытался добиться отставки Сырского

Стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает журнал Economist.

«Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой [президента Украины] Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения», — следует из материала. В нем также отмечается, что разногласия Федорова с Сырским никогда не были секретом — в частности, причина кроется в консервативных взглядах последнего, пишет Economist.

Ранее стало известно, что министра обороны Украины Михаила Федорова хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией».