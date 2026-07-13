«УП»: Министра обороны Украины Федорова хотят уволить за борьбу с люксовой коррупцией

Министра обороны Украины Михаила Федорова хотят уволить за борьбу с «люксовой коррупцией». Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«[Его] уволить хотят за то, что он, сев в коррупционный поезд, вместо того чтобы заказать эспрессо и спокойно ехать со всеми, решил дернуть за "стоп-кран". Пассажирам из вагонов люксовой коррупции это не понравилось», — пишут журналисты.

В том же материале «УП» журналисты писали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского смирились с тем, что выборов на Украине осенью не будет в принципе, а стране следует готовиться к самой тяжелой зиме.

До этого сообщалось, что украинский лидер провел секретную встречу с должностными лицами Украины, где обсуждалась перспектива проведения выборов в стране осенью. На ней также присутствовали руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидер партии власти «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и сам Михаил Федоров.