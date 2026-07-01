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10:05, 1 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

УП: Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«На встречу собрались президент Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с "силовым" заместителем Олегом Татаровым», — пишет издание.

Отмечается, что, помимо этого, на встрече присутствовали лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Министерства обороны Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики.

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