Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

УП: Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«На встречу собрались президент Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с "силовым" заместителем Олегом Татаровым», — пишет издание.

Отмечается, что, помимо этого, на встрече присутствовали лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Министерства обороны Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики.