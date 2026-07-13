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Бывший СССР
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15:39, 13 июля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского смирились с одним фактом о выборах на Украине

«УП»: В офисе Зеленского смирились с тем, что выборов на Украине осенью не будет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Håkan Henriksson / Wikimedia

В офисе президента Украины Владимира Зеленского смирились с тем, что выборов на Украине осенью не будет в принципе. Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

«На Банковой (улица, где находится офис президента Украины — прим. «Ленты.ру») окончательно смирились с тем, что осенью никаких выборов не будет», — пишут журналисты.

По их словам, стране теперь следует готовиться к «самой тяжелой зиме за все время». В политических кругах Украины считают, что Россия якобы будет «максимально добивать украинскую энергетику, газодобычу, топливную инфраструктуру».

Ранее издание «УП» сообщило, что Владимир Зеленский провел секретную встречу с должностными лицами Украины, на которой обсуждалась перспектива проведения выборов в стране осенью. На ней также присутствовали руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидер партии власти «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Михаил Федоров.

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