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23:27, 13 июля 2026Мир

Роль России в гарантиях безопасности Украине оценили

Мерц: Россия не должна участвовать в оформлении гарантий безопасности для Украины
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил участие России в оформлении гарантий безопасности для Украины. Он заявил об этом по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передает РИА Новости.

«Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», — сказал Мерц.

Канцлер не раскрыл роль Германии, отметив, что ее определит правительство ФРГ и бундестаг.

Говоря о поставках средств противовоздушной обороны, Мерц назвал Германию крупнейшим спонсором Украины и заявил, что Берлин «вносит свой вклад». Подробностей он также не привел.

В ходе встречи «коалиции желающих» лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит новые ракеты для ПВО уже в ближайшие недели.

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