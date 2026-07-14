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22:28, 13 июля 2026Мир

Названы сроки поставки новых ракет для ПВО Украине

Макрон: Украина получит новые ракеты для ПВО в ближайшие недели
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Padilla / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал сроки поставки Украине ракет для европейского зенитного ракетного комплекса SAMP-T. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается противовоздушной обороны, то речь идет о приобретении Украиной первой партии батарей SAMP-T нового поколения, которая дополнит системы, которые будут поставлены вместе с ракетами в ближайшие недели», — сказал Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже.

Французский президент также заявил о планах по модернизации истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передаче 16 истребителей Rafale. Он заверил, что истребители «поднимутся в небо над Украиной» в 2028-2029 годах.

В ходе встречи «коалиции желающих» лидеры Украины и девяти стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне.

Макрон также сообщил, что Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, в том числе ракет SCALP.

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