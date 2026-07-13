Украине разрешат производство ракет на своей территории

Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории

Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Это позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины», — сказал Макрон.

Он также отметил, что соглашения, достигнутые в рамках «коалиции желающих», содержат и закрытые, не подлежащие разглашению положения.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию для представления антибаллистической программы странам — участницам «коалиции желающих». Во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча украинского и французского президентов.