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15:14, 13 июля 2026Бывший СССР

Зеленский с женой приехали во Францию с одной целью

Зеленский с женой прибыл во Францию для представления антибаллистической программы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл во Францию для представления антибаллистической программы странам-участницам «коалиции желающих». Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Приоритетом встречи станет антибаллистика. Украинская сторона представит партнерам антибаллистическую программу», — сообщают журналисты.

Кроме того, во Франции впервые на уровне лидеров и представителей оборонной сферы будут обсуждаться вопросы построения новой антибаллистической системы. Также анонсирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

В мае Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе. Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачев рассказал «Ленте.ру», что реальные возможности европейских стран в сфере противоракетной обороны остаются ограниченными, несмотря на наличие ряда перспективных проектов.

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