Заявления Зеленского о западной поддержке объяснили самопиаром

Чихачев: В заявлениях Зеленского о поставках антибаллистики больше самопиара

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности Парижа помочь Киеву средствами противовоздушной обороны выглядят скорее политическим сигналом о наличии западной поддержки, чем анонсом реальных поставок. Об этом заявил доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачев, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» на «полях» международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения» на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

«В этом заявлении, конечно, больше риторики и самопиара, чем конкретики, потому что у Франции, даже у, собственно, французских вооруженных сил, ситуация с комплексами противовоздушной и противоракетной обороны очень напряженная», — сказал он.

По мнению Чихачева, реальные возможности европейских стран в сфере противоракетной обороны остаются ограниченными, несмотря на наличие ряда перспективных проектов.

Ранее Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе. «Мы постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе — мы формируем антибаллистическую коалицию. Это стоит того, и теперь мы ближе к результату, чем когда-либо», — написал украинский лидер.