Бывший СССР
19:49, 12 мая 2026

Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе

Зеленский: Украина формирует антибаллистическую коалицию в Европе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание «антибаллистической коалиции» в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы постепенно продвигаем тему производства антибалистики в Европе — мы формируем антибалистическую коалицию. Это стоит того, и теперь мы ближе к результату, чем когда-либо», — написал украинский лидер.

По его словам, на встрече присутствовали советники по вопросам национальной безопасности 13 стран Европы и представитель офиса Генерального секретаря НАТО.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила, что Зеленский и экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак являются нарциссами и параноиками.

