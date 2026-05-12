Мендель: Зеленский и Ермак являются нарциссами и параноиками

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак являются нарциссами и параноиками. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону.

«Ермак знает, что он нарцисс, и знает, что Зеленский тоже нарцисс. Это два злобных параноидальных нарцисса», — рассказала Мендель.

По ее словам, отношения между украинским президентом и главой его офиса были странными и очень сложными.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО.