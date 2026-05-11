23:58, 11 мая 2026

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его обещании Путину

Мендель: Зеленский в 2019 году обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО
Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО, рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — уточнила экс-представитель администрации президента Украины. Как указала Мендель, Зеленский тогда сказал, что Украина никогда не была близка к Североатлантическому альянсу.

Она подчеркнула, что присутствовала на той встрече в декабре 2019 года в Париже.

Также Мендель обвинила Зеленского в попытках оказания давления на экс-президента США Джо Байдена по вопросу вступления Украины в НАТО.

