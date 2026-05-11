Бывший пресс-секретарь Зеленского обвинила его в давлении на Байдена

Мендель обвинила Зеленского в давлении на Байдена по вопросу НАТО

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в некомпетентности и попытках оказания давления на экс-президента США Джо Байдена по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее словам, Зеленский считал Байдена слабым и верил, что сможет надавить на него и получить членство в НАТО.

«Поскольку на самом деле Зеленский плохо понимает, как все устроено в его собственном правительстве и в мире в целом», — объяснила она.

Ранее Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала спецоперации (СВО). По его словам, он попросил его покинуть Украину.