Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

Зеленский рассказал о просьбе Байдена покинуть Украину после начала СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Бывший президент США Джо Байден попросил украинского лидера Владимира Зеленского покинуть Украину сразу после начала специальной военной операции (СВО). Об этом Зеленский рассказал в видео, приуроченном к годовщине начала СВО.

«Я здесь разговаривал с президентом Байденом, и именно здесь я услышал: "Владимир, есть угроза, тебе срочно нужно покинуть Украину"», — рассказал он.

По словам Зеленского, Вашингтон предлагал ему помощь в эвакуации из страны. Видео записано в бункере, на кадрах видны таблички с секторами украинских правительственных учреждений, в том числе кабинета министров и Верховной Рады.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он отметил, что Вашингтон очень влиятелен и не может оставаться вне конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Более 100 рейсов задержали в аэропорту на юге России

    Приплывший угрожать Ирану авианосец затопило фекалиями

    Фон дер Ляйен отправилась на Украину в годовщину начала СВО

    Бывший управляющий имуществом Минобороны России захотел свободы

    Рост рынка ритуальных услуг в России упал до минимума с 2022 года

    В США оценили особенность российского «Опустошителя»

    Зеленский рассказал о требованиях Трампа по мирным соглашениям с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok