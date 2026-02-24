Зеленский рассказал о первой просьбе Байдена после начала СВО

Зеленский рассказал о просьбе Байдена покинуть Украину после начала СВО

Бывший президент США Джо Байден попросил украинского лидера Владимира Зеленского покинуть Украину сразу после начала специальной военной операции (СВО). Об этом Зеленский рассказал в видео, приуроченном к годовщине начала СВО.

«Я здесь разговаривал с президентом Байденом, и именно здесь я услышал: "Владимир, есть угроза, тебе срочно нужно покинуть Украину"», — рассказал он.

По словам Зеленского, Вашингтон предлагал ему помощь в эвакуации из страны. Видео записано в бункере, на кадрах видны таблички с секторами украинских правительственных учреждений, в том числе кабинета министров и Верховной Рады.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он отметил, что Вашингтон очень влиятелен и не может оставаться вне конфликта.

