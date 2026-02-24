Реклама

Зеленский обратился с просьбой к Трампу

Зеленский попросил Трампа остаться на стороне Украины
Марина Совина
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он сообщил об этом в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский заявил, что Штаты слишком влиятельны, чтобы оставаться в стороне от конфликта. В ходе интервью он рассказал о своей надежде на то, что американский лидер в своем выступлении перед Конгрессом выразит поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Ранее глава Украины счел несправедливым то, что Трамп призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Зеленский предположил, что американскому лидеру, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

