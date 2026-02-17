Зеленский раскритиковал Трампа

Зеленский назвал несправедливыми призывы Трампа к Украине об уступках

Президент Украины Владимир Зеленский счел несправедливым то, что американский лидер Дональда Трамп призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом он высказался в интервью порталу Axios.

Зеленский отметил, что соответствующие призывы обращены именно к Украине, а не к России. Он предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

В ходе интервью Зеленский также заявил о готовности обсудить вывод украинских войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено.