Бывший СССР
22:45, 17 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскритиковал Трампа

Зеленский назвал несправедливыми призывы Трампа к Украине об уступках
Марина Совина
Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский счел несправедливым то, что американский лидер Дональда Трамп призывает Киев пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом он высказался в интервью порталу Axios.

Зеленский отметил, что соответствующие призывы обращены именно к Украине, а не к России. Он предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву.

В ходе интервью Зеленский также заявил о готовности обсудить вывод украинских войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено.

