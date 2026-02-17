Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 17 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

Зеленский готов обсудить вывод войск из Донбасса, если Россия поступит так же
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено. «Люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят», — сказал украинский лидер.

Ранее стало известно о расколе между Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу. По информации журналиста Саймона Шустера, двое неназванных советников главы государства допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    «Автодор» потребовал от россиян оплатить очень старые долги

    В России увидели признак успешного удара по наемникам ВСУ

    На Западе вспомнили о пророческих словах Путина из мюнхенской речи

    Зеленский рассказал о необычных словах Уиткоффа перед переговорами с Россией

    51-летняя Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для журнала

    Лукашенко назвал диктатуру «нужной и полезной»

    Раскрыта реакция Киева на возвращение Мединского к переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok