Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.
Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено. «Люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят», — сказал украинский лидер.
Ранее стало известно о расколе между Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу. По информации журналиста Саймона Шустера, двое неназванных советников главы государства допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области».