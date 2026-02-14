Реклама

На Украине сделали заявление о Донбассе

В окружении Зеленского произошел раскол из-за позиции по Донбассу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

В публикации со ссылкой на статью журналиста Саймона Шустера говорится, что этот текст является, потенциально, одной из самых важных новостей по переговорному процессу.

«Напомним, Шустер написал, что «двое советников» Зеленского допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области», — пишет канал.

Уточняется, что журналист не называет имена советников, но отмечает, что новый глава Офиса президента Кирилл Буданов более склонен к компромиссам по территориальному вопросу, чем прежняя команда.

Ранее La Repubblica написала, что канцлер Германии Фридрих Мерц желает отомстить французскому лидеру Эммануэлю Макрону в связи с провалом плана по передаче Киеву замороженных активов России.

