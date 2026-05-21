Захарова оценила способность Стубба быть переговорщиком с Россией

Захарова оценила Стубба как переговорщика и напомнила о его словах про Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика с Россией. Дипломат в ходе брифинга напомнила о его предложении об увеличении военной помощи Украине, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Она отметила, что финский лидер призвал Европу предложить президенту США Дональду Трампу помощь в операции против Ирана взамен на увеличение американской военной помощи Украине.

«Нормальный миротворец-переговорщик, да? Более саморазоблачающие евромилитаризм философии и идеи придумать было бы сложно», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, ЕС вместо того, чтобы предложить помощь с урегулированием этих двух конфликтов, их не только разжигает, но и сталкивает и «вводит ситуацию в абсолютное пике».

Ранее издание Politico сообщило, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.