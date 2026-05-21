Многодетный отец оказался мучившим детей садистом

В Петербурге россиянину дали шесть лет за садистское воспитание пятерых детей

В Санкт-Петербурге к шести годам колонии приговорили жителя Невского района Павла Искандарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, осужденный является многодетным отцом, который подвергал пятерых несовершеннолетних физическому и психическому насилию. Установлено, что с июля 2016 по май 2020 года садист за малозначительные поводы лишал детей еды, закрывал их одних в квартире и подвергал истязаниям. В настоящее время дети под опекой родственников.

