14:07, 21 мая 2026

Многодетный отец оказался мучившим детей садистом

В Петербурге россиянину дали шесть лет за садистское воспитание пятерых детей
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге к шести годам колонии приговорили жителя Невского района Павла Искандарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, осужденный является многодетным отцом, который подвергал пятерых несовершеннолетних физическому и психическому насилию. Установлено, что с июля 2016 по май 2020 года садист за малозначительные поводы лишал детей еды, закрывал их одних в квартире и подвергал истязаниям. В настоящее время дети под опекой родственников.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области местный житель получил четыре года колонии за слишком жестокие методы воспитания сыновей.

