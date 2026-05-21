Россиянин получил срок за методы воспитания сыновей

В Тамбовской области осудили мужчину за истязание несовершеннолетних сыновей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2017 по октябрь 2025 года мужчина регулярно избивал и оскорблял двух несовершеннолетних сыновей. Он бросал в них различные предметы и наносил побои.

Моршанский районный суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Также взыскал в пользу каждого из пострадавших по 200 тысяч рублей моральной компенсации.

