12:16, 21 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за методы воспитания сыновей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Тамбовской области осудили мужчину за истязание несовершеннолетних сыновей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2017 по октябрь 2025 года мужчина регулярно избивал и оскорблял двух несовершеннолетних сыновей. Он бросал в них различные предметы и наносил побои.

Моршанский районный суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Также взыскал в пользу каждого из пострадавших по 200 тысяч рублей моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что российский тренер по боксу превратил тренировки в жестокие пытки для детей.

