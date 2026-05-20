Российский тренер по боксу превратил тренировки в жестокие пытки для детей

В Каменске‑Уральском задержан тренер по боксу, истязающий воспитанников

В Каменске-Уральском задержан тренер по боксу, превративший тренировки в пытки для детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

По данным агентства, правоохранители заинтересовались мужчиной после того, как в сети появилось видео, на котором он жестоко избивает одного из своих несовершеннолетних воспитанников. От полученных ударов ребенок не может устоять на месте и умоляет тренера прекратить.

Ранее сообщалось, что бывший президент национальной федерации каратэ по Республике Северная Осетия (РСО) — Алания Геннадий Кадзов подозревается в растлении четырех детей.