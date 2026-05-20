Путин оценил переговоры с Си

Путин: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском ключе

Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Его слова передает РИА Новости.

«Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что отношения двух стран не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.