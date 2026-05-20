09:03, 20 мая 2026

Раскрыт неожиданный способ снизить риск деменции

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Регулярные интеллектуальные, социальные и физические занятия в среднем возрасте могут заметно поддерживать работу памяти и снижать риск возрастного ухудшения когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Исследование охватило почти 700 людей в возрасте от 40 до 59 лет, многие из которых имели наследственную предрасположенность к болезни Альцгеймера. Участники проходили тесты на память, внимание, язык и мышление, а ученые анализировали влияние образа жизни, здоровья и генетических факторов на состояние мозга.

Выяснилось, что самым сильным защитным фактором оказались так называемые стимулирующие активности — общение с друзьями и семьей, чтение, изучение языков, путешествия, занятия музыкой, спортом и творчеством. При этом депрессивные симптомы, черепно-мозговые травмы, плохой сон, гипертония и диабет сильнее всего ухудшали когнитивные показатели.

Авторы отмечают, что подобные привычки могут формировать «когнитивный резерв» — способность мозга дольше сопротивляться возрастным изменениям и повреждениям. По словам исследователей, профилактику деменции важно начинать задолго до старости, поскольку изменения в мозге могут развиваться десятилетиями до появления первых симптомов.

Ранее ученые выяснили, что плохой сон может быть маркером повышенного риска болезни Альцгеймера.

