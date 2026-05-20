Звезда «Дома-2» ответил на вопрос о главном за годы съемок уроке шуткой о трусах

Звезда «Дома-2» Меньщиков заявил, что камера показывает человека настоящим

Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков назвал главный урок, который он получил за годы съемок. Об этом он высказался в интервью «Телепрограмме».

«Никогда не верь монтажу. И всегда держи дома чистые трусы — вдруг операторы зайдут без стука», — пошутил Меньщиков в ответ на вопрос о главном уроке, который он вынес за годы съемок.

Также звезда «Дома-2» заявил, что камера показывает истинную сущность человека. По словам экс-участника реалити, на телевидении лучше быть смешным, но настоящим, чем красивым, но фальшивым. Кроме того, по наблюдениям Меньщикова, для работы на телевидении нужно хорошо петь. «Пение лечит все: от нервов до критики в комментариях», — порассуждал он.

Ранее Меньщиков назвал бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову целеустремленной и трудолюбивой. Он призвал молодежь брать с нее пример.

Меньщиков был участником «Дома-2» с 2004 по 2009 год. Впоследствии он несколько раз возвращался в шоу.