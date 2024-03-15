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18:58, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Экс-участник «Дома-2» назвал Бузову примером для молодежи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков высказался о певице и телеведущей Ольге Бузовой. В интервью для портала «Леди Mail.ru» он заявил, что молодежи нужно брать с нее пример.

Меньщиков назвал певицу целеустремленной и трудолюбивой. Он счел, что те, кто негативно высказывается о Бузовой, завидует ее успешности. «О феномене ее популярности надо книги писать: как вести себя, чтобы завоевать популярность, как ею распоряжаться и удерживать (...) Она подает пример для молодежи, какой надо быть», — поделился мнением о телеведущей экс-участник реалити.

Он также подчеркнул, что Бузова не страдает звездной болезнью. Кроме того, Меньщиков заметил, что ведущая не пропагандирует ничего противозаконного или вредящего здоровью. «В фокусе ее внимания — любовь и творчество, как бы оно ни оценивалось», — заключил он.

Ранее Меньщиков высказался об условиях съемок реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!», в котором он принял участие. Телезвезда раскрыл, что во время съемок жил в бараках с плесенью и мхом.

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      Мария Большакова
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