Участник экстремального телешоу рассказал о поразивших его условиях на съемках

Участник экстремального шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!», экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков признался, что условия жизни во время съемок поразили его. Подробности он раскрыл в беседе с изданием «Телепрограмма».

«Меня поразили условия жизни в лагере: мы спали на досках с вонючими матрасами, на кроватях с вытянутой панцирной сеткой. В бараках со мхом и плесенью, как будто попали на гниющие остатки курорта. Это самый экстремальный "тренинг" в моей жизни», — высказался участник реалити.

Ранее участница шоу «Прятки» на СТС блогерша Дилара Зинатуллина рассказала о сложности съемок. По ее словам, однажды ей стало трудно дышать на съемочной площадке.

Первый выпуск шоу «Выживалити» выйдет в пятницу, 1 марта, в 19:00 по московскому времени. В нем 14 звезд российского шоу-бизнеса будут проходить испытания в экстремальных условиях. Победитель получит десять миллионов рублей. Ведущим проекта стал актер Вадим Демчог.