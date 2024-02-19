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19:36, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

Участница шоу «Прятки» Зинатуллина заявила, что на съемке ей было сложно дышать

Кадр: @influesii753 / YouTube

Участница экстремального шоу «Прятки» на канале СТС, блогерша и бывшая жена популярного рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина рассказала о сложностях съемок. Изнанку участия в проекте она раскрыла в интервью изданию «Телепрограмма».

На вопрос журналиста о волнении во время шоу Зинатуллина ответила, что один раз на съемочной площадке ей было сложно дышать. «Я почувствовала, что не хватает кислорода. Тогда попросила остановить съемку, подышала, вернулась в нормальное состояние и продолжила», — заявила она.

Также блогерша призналась, что впервые участвовала в телевизионных съемках. По ее словам, осознание того, что ее увидит намного больше людей, чем в соцсетях, заставляло ее нервничать. Однако, подчеркнула Зинатуллина, со временем волнение ушло.

Ранее другой участник «Пряток», актер Вячеслав Чепурченко раскрыл главную сложность проекта. Он отметил, что во время съемок было трудно найти место для укрытия, чтобы остаться незамеченным.

Первый выпуск шоу «Прятки» вышел в воскресенье, 18 февраля. Участникам проекта необходимо спрятаться в темном помещении так, чтобы их не заметили. Ведущим передачи стал певец Егор Крид.

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      Мария Большакова
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