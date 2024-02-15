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17:50, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Участник экстремального шоу на СТС назвал главную сложность проекта

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер, участник экстремального шоу «Прятки» на канале СТС Вячеслав Чепурченко рассказал, что ему трудно было найти место, чтобы остаться незамеченным. Главную сложность проекта он назвал в интервью с изданием «Телепрограмма».

«Очень тяжело было найти место для пряток, потому что там практически все как на ладони. Моментами у меня буквально опускались руки», — посетовал участник шоу.

Ранее российская актриса и юмористка, участница экстремального шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ Наталия Медведева рассказала об отравлении во время съемок. Она объяснила, что вместе с другими участниками попробовала съесть сырую фасоль.

В шоу «Прятки» шестеро участников, находящиеся в темной локации, должны спрятаться так, чтобы их не заметил ведущий. Для этого им может потребоваться нанести грим, остаться в неотапливаемом или закрытом помещении. На поиски ведущему, которым стал известный российский певец Егор Крид, отводится час.

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      Мария Большакова
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