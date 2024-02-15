Участник экстремального шоу на СТС назвал главную сложность проекта
Российский актер, участник экстремального шоу «Прятки» на канале СТС Вячеслав Чепурченко рассказал, что ему трудно было найти место, чтобы остаться незамеченным. Главную сложность проекта он назвал в интервью с изданием «Телепрограмма».
«Очень тяжело было найти место для пряток, потому что там практически все как на ладони. Моментами у меня буквально опускались руки», — посетовал участник шоу.
Ранее российская актриса и юмористка, участница экстремального шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ Наталия Медведева рассказала об отравлении во время съемок. Она объяснила, что вместе с другими участниками попробовала съесть сырую фасоль.
В шоу «Прятки» шестеро участников, находящиеся в темной локации, должны спрятаться так, чтобы их не заметил ведущий. Для этого им может потребоваться нанести грим, остаться в неотапливаемом или закрытом помещении. На поиски ведущему, которым стал известный российский певец Егор Крид, отводится час.